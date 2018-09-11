Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера Нелюбви уже включили в список завидных женихов.

Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера "Нелюбви" ужевключили в список завидных женихов.Режиссер нашумевших картин "Нелюбовь", "Левиафан"и "Елена" теперь официально свободен – об этом сообщают каналымессенджера Telegram соссылкой на инсайдеров. Имя Андрея Звягинцева упоминается в списках самыхзавидных женихов России."Пост осенне-лирический. Обнадеживающий. Для девушек.Когда-то Forbes и Tatler публиковали "топ завидные женихи". Почтивозрождаем традицию", – пишут авторы публикации. Они напоминают о недавнопереживших развод звездных холостяках. В перечень попали, в частности, СергейШнуров и Андрей Смоляков.Лауреат Каннского кинофестиваля также упомянут. "Ну, имечта для охотниц – режиссер Андрей Звягинцев. Венецианский и каннский лауреат официальносвободен. Так что, девушки, не теряйтесь!", – пишет автор. По мнению telegram-канала"Закулиска", рано списывать со счетов также Джигарханяна с Петросяном.В 2017 году в прокат вышла драма Звягинцева "Нелюбовь",повествующая о разводе в московской семье. Картина получила приз в Каннах,уступив гран-при смотра шведской сатире "Квадрат". Лента быланоминированная на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучшийфильм на иностранном языке". "Нелюбовь" стала первой российскойкартиной, удостоенной французской премии "Сезар".Режиссер был женат дважды. С первой супругой Ириной Гриневойпостановщик прожил в браке шесть лет. После расставания с режиссером она вышлазамуж за фигуриста Максима Шабалина. А у Звягинцева в браке с Анной Матвеевой родилсясын Петр. В следующем году мальчику исполнится десять лет, пишет "ВокругТВ".