Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера Нелюбви уже
включили в список завидных женихов.
Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера "Нелюбви" уже
включили в список завидных женихов.
Режиссер нашумевших картин "Нелюбовь", "Левиафан"
и "Елена" теперь официально свободен – об этом сообщают каналы
мессенджера Telegram со
ссылкой на инсайдеров. Имя Андрея Звягинцева упоминается в списках самых
завидных женихов России.
"Пост осенне-лирический. Обнадеживающий. Для девушек.
Когда-то Forbes и Tatler публиковали "топ завидные женихи". Почти
возрождаем традицию", – пишут авторы публикации. Они напоминают о недавно
переживших развод звездных холостяках. В перечень попали, в частности, Сергей
Шнуров и Андрей Смоляков.
Лауреат Каннского кинофестиваля также упомянут. "Ну, и
мечта для охотниц – режиссер Андрей Звягинцев. Венецианский и каннский лауреат официально
свободен. Так что, девушки, не теряйтесь!", – пишет автор. По мнению telegram-канала
"Закулиска", рано списывать со счетов также Джигарханяна с Петросяном.
В 2017 году в прокат вышла драма Звягинцева "Нелюбовь",
повествующая о разводе в московской семье. Картина получила приз в Каннах,
уступив гран-при смотра шведской сатире "Квадрат". Лента была
номинированная на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший
фильм на иностранном языке". "Нелюбовь" стала первой российской
картиной, удостоенной французской премии "Сезар".
Режиссер был женат дважды. С первой супругой Ириной Гриневой
постановщик прожил в браке шесть лет. После расставания с режиссером она вышла
замуж за фигуриста Максима Шабалина. А у Звягинцева в браке с Анной Матвеевой родился
сын Петр. В следующем году мальчику исполнится десять лет, пишет "Вокруг
ТВ".