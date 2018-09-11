Какие еще небылицы придумают британские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки и флакона с Новичком, выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазия обличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…

Какие еще небылицы придумаютбританские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки ифлакона с "Новичком", выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазияобличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…Что ни день, то сенсация! Сегодняна сцене погорелого театра, в котором вот уже полгода дают комедию "Как Россияотравила беглого шпиона", появился некий Аполлон.Британские журналистыпообщались с ищейками из Скотленд-Ярда, и те поведали им – как всегда, на условияханонимности, – что агентов несуществующего ГРУ Петрова и Боширова сдал российскийдипломат с тайным именем древнегреческого бога солнца.А произошло это все якобы в Риме, кудадля контакта с предателем выехали агенты британской разведки. Там, видимо, подстаканчик мартини с макаронами дипломат и проболтался.Уже само по себе это смешно, ибо откудадипломатический работник, представляющий Россию в Италии, мог знать о какой-то операцииспецслужб, проводимой в Британии. Об этом, наверное, в Скотленд-Ярде неподумали, решив, что и так сойдет.Очевидно, что вбрасывая накануневерсию о неких "чистильщиках", местные Пинкертоны тоже не особо напрягалимозги. Посмотрев очередной раз "Никиту" или "Криминальное чтиво", онивоодушевились действиями Жана Рено и Харви Кейтеля и решили перенести их в сценарий дела отравленных Скрипалей.По версии следователей, помимонебезызвестных Александра Петрова и Руслана Боширова, в неудачной операции поустранению Скрипаля участвовали ещечетыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели в лондонский аэропорт Гатвик2 марта, остальные "чистильщики" прибыли в Великобританиюприблизительно в то же время через другие аэропорты.Сделав дело, эскадрон смерти растворилсяв странах Европы, а главные исполнители, походив под камерами видеонаблюдения ивыбросив полупустой флакон с "Новичком" в контейнер для сбора благотворительной одежды, сели в самолет и улетели вМоскву.Озвучивая такие небылицы и выдавая версиюза версией, британские сыщики окончательно поставили крест на всей своейистории и карьере. Здравомыслящему человеку еще после предыдущих пассажей всестало ясно – дело Скрипалей шито белыми нитками. Сегодня, после выхода на сценуАполлона, оно полностью развалилось.Предыдущими "обвиняемыми" вотравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик вкафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потомвсе-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельныйфлакон из-под духов.Вероятно, следующими персонажами вэтом спектакле выступят завербованные лично Путиным инопланетяне, пробравшиесяв Солсбери для коварного убийства никому не нужного агента ГРУ. И вот тогда вБританию нужно будет отправлять группу специалистов Института имени Сербского длядетального обследования профнепригодных продолжателей дела Шерлока Холмса.