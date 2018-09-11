Какие еще небылицы придумают
британские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки и
флакона с Новичком, выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазия
обличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…
Какие еще небылицы придумают
британские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки и
флакона с "Новичком", выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазия
обличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…
Что ни день, то сенсация! Сегодня
на сцене погорелого театра, в котором вот уже полгода дают комедию "Как Россия
отравила беглого шпиона", появился некий Аполлон.
Британские журналисты
пообщались с ищейками из Скотленд-Ярда, и те поведали им – как всегда, на условиях
анонимности, – что агентов несуществующего ГРУ Петрова и Боширова сдал российский
дипломат с тайным именем древнегреческого бога солнца.
А произошло это все якобы в Риме, куда
для контакта с предателем выехали агенты британской разведки. Там, видимо, под
стаканчик мартини с макаронами дипломат и проболтался.
Уже само по себе это смешно, ибо откуда
дипломатический работник, представляющий Россию в Италии, мог знать о какой-то операции
спецслужб, проводимой в Британии. Об этом, наверное, в Скотленд-Ярде не
подумали, решив, что и так сойдет.
Очевидно, что вбрасывая накануне
версию о неких "чистильщиках", местные Пинкертоны тоже не особо напрягали
мозги. Посмотрев очередной раз "Никиту" или "Криминальное чтиво", они
воодушевились действиями Жана Рено и Харви Кейтеля и решили перенести их в сценарий дела отравленных Скрипалей.
По версии следователей, помимо
небезызвестных Александра Петрова и Руслана Боширова, в неудачной операции по
устранению Скрипаля участвовали еще
четыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели в лондонский аэропорт Гатвик
2 марта, остальные "чистильщики" прибыли в Великобританию
приблизительно в то же время через другие аэропорты.
Сделав дело, эскадрон смерти растворился
в странах Европы, а главные исполнители, походив под камерами видеонаблюдения и
выбросив полупустой флакон с "Новичком" в контейнер для сбора благотворительной одежды, сели в самолет и улетели в
Москву.
Озвучивая такие небылицы и выдавая версию
за версией, британские сыщики окончательно поставили крест на всей своей
истории и карьере. Здравомыслящему человеку еще после предыдущих пассажей все
стало ясно – дело Скрипалей шито белыми нитками. Сегодня, после выхода на сцену
Аполлона, оно полностью развалилось.
Предыдущими "обвиняемыми" в
отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик в
кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потом
все-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельный
флакон из-под духов.
Вероятно, следующими персонажами в
этом спектакле выступят завербованные лично Путиным инопланетяне, пробравшиеся
в Солсбери для коварного убийства никому не нужного агента ГРУ. И вот тогда в
Британию нужно будет отправлять группу специалистов Института имени Сербского для
детального обследования профнепригодных продолжателей дела Шерлока Холмса.