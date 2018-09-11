Пора платить по счетам. Больше 8 тысяч жителей Владимирской области получили красные квитки за август. Среди них — задолжавшие за тепло- и электроснабжение больше, чем за 2 месяца.

Пора платить по счетам. Больше 8 тысяч жителей Владимирской области получили красные "квитки" за август. Среди них — задолжавшие за тепло- и электроснабжение больше, чем за 2 месяца. Общая сумма задолженности этих клиентов составила 250 млн. рублей. Один из способов воздействия на должников — ограничение электроснабжения. В августе за долги без света остались 668 жителей региона. Их общая задолженность — 32 миллиона рублей. Кроме отключения электричества, сотрудники Владимирского филиала "Энергосбыт Плюс" могут обратиться в суд с требованием взыскать долг.