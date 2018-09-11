Телеведущая поделилась в микроблоге с
поклонниками архивным снимком. Однако смелое фото вызвало шквал критики.
Телеведущая поделилась в микроблоге с
поклонниками архивным снимком. Однако смелое фото вызвало шквал критики.
На черно-белом снимке
Ксения позирует в позе собаки в одном нижнем белье и чулках. "Нашла тут в
архиве. Для любителей ЧБ. Разбивая вдребезги", – подписала снимок звезда знаменитость.
Также она снабдила публикацию хэштегом #какмолодымыбыли.
Подписчики
разразились возмущением. Такого они, судя по всему, от экс-кандидата в
президенты не ожидали.
"Хорошая"
кандидатура в президенты России... И предвыборный плакат почти уже готов...!",
"Ну, не знаю. Я б не хотела видеть своего будущего
президента в таком виде", "Была бы
она фотомодель или хотя бы актриса, я бы сказала: "Классно!" Но когда на кону
политика, то такие фото совсем неуместны. Вы вообще, что ли разницы не видите?",
"Как рвотное средство покатит", "Мораль уходит в прошлое… народ ищет
утех??? Где женская скромность??? А стыд???", – разнесли Собчак
пользователи Instagram.
Однако нашлись и самые
преданные поклонники, которым любое поведение звезды – нипочем. Они написали
Ксении массу комплиментов, отметив, что снимком могут быть недовольны только
ханжи. Были и те, кто предположил, что своим постом ведущая намеренно
спровоцировала публику, чтобы посмотреть на реакцию подписчиков.