Телеведущая поделилась в микроблоге с поклонниками архивным снимком. Однако смелое фото вызвало шквал критики.

Телеведущая поделилась в микроблоге споклонниками архивным снимком. Однако смелое фото вызвало шквал критики.На черно-белом снимкеКсения позирует в позе собаки в одном нижнем белье и чулках. "Нашла тут вархиве. Для любителей ЧБ. Разбивая вдребезги", – подписала снимок звезда знаменитость.Также она снабдила публикацию хэштегом #какмолодымыбыли.Подписчикиразразились возмущением. Такого они, судя по всему, от экс-кандидата впрезиденты не ожидали."Хорошая"кандидатура в президенты России... И предвыборный плакат почти уже готов...!","Ну, не знаю. Я б не хотела видеть своего будущегопрезидента в таком виде", "Была быона фотомодель или хотя бы актриса, я бы сказала: "Классно!" Но когда на конуполитика, то такие фото совсем неуместны. Вы вообще, что ли разницы не видите?","Как рвотное средство покатит", "Мораль уходит в прошлое… народ ищетутех??? Где женская скромность??? А стыд???", – разнесли Собчакпользователи Instagram.Однако нашлись и самыепреданные поклонники, которым любое поведение звезды – нипочем. Они написалиКсении массу комплиментов, отметив, что снимком могут быть недовольны толькоханжи. Были и те, кто предположил, что своим постом ведущая намеренноспровоцировала публику, чтобы посмотреть на реакцию подписчиков.