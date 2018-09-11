Яков Дубровин – выпускник Яснополянского детского дома всю свою сознательную жизнь был уверен, что он сын композитора Александра Броневицкого, бывшего мужа певицы Эдиты Пьехи. Мужчина хочет узнать правду, поэтому обратился в программы Пусть говорят Первого канала.

Яков Дубровин – выпускник Яснополянского детского дома всюсвою сознательную жизнь был уверен, что он сын композитора АлександраБроневицкого, бывшего мужа певицы Эдиты Пьехи. Мужчина хочет узнать правду,поэтому обратился в программы "Пусть говорят" Первого канала.Мать Якова – Евгения Дубровина была поклонницей Броневицкого.Она рассказала отцу, что родила сына от знаменитого композитора. Сам Дубровинзнает родительницу только по фотографиям, женщина погибла, когда ему было всеговосемь месяцев – на стройке, где она работала, попала под колеса самосвала."В 14 лет я узнал от родного деда о тайне моего рождения,видимо он меня берег. Говорит: отец у тебя, Яшка, есть такой композиторАлександр Броневицкий", – сообщил Дубровин. Яков хочет развеять семейную легенду.Он мечтает найти настоящего родителя.Эдита Пьеха скептически отнеслась к заявлениям мужчины. "Янаслышана о нем очень много. Он не единственный, еще где-то есть дочка уАлександра Броневицкого якобы. Я не удивляюсь. Поклонники любят сочинять. И этотЯков Дубровин захотел быть сыном Броневицкого, наверное. То, что это не так, –это я знаю. Я у Сан Саныча спрашивала. Он сказал: "Нет, такого не было, если быбыло, я бы тебе сказал", – заявила артистка в интервью.В студии появился Владимир Шихарев, пожилой мужчина считаетсебя отцом Якова. "Будучи курсантом, я приехал в отпуск к сестре в городУзловая Тульской области, пару дней побыл. Сестра провожала меня на остановку,чтобы поехать в деревню Дубна. И на автобусной станции увидела Женю и сказала: "Познакомься".В автобусе обменялись адресами. Год переписывались", – рассказал пенсионер.Через год Владимир вновь вернулся в Дубну в отпуск. Туда жеприехала и Евгения. У них случился короткий роман. "В 62-м году в мае я получилот нее письмо, где она мне написала: "Родила тебе сына". Я в это время был ужеженат", – вспоминает Шихарев. Когда Якову было четыре года, Владимир хотелзабрать его к себе, но отец Евгении не позволил даже увидеть мальчика.В конце программы были оглашены результаты ДНК-экспертизы. "Индексотцовства -0%. Отцовство исключено", – озвучил ведущий программы ДмитрийБорисов. Дубровин не смог сдержать эмоций и прослезился, он был шокирован результатом, он поверил, что Шихарев его папа.