Яков Дубровин – выпускник Яснополянского детского дома всю
свою сознательную жизнь был уверен, что он сын композитора Александра
Броневицкого, бывшего мужа певицы Эдиты Пьехи. Мужчина хочет узнать правду,
поэтому обратился в программы Пусть говорят Первого канала.
Яков Дубровин – выпускник Яснополянского детского дома всю
свою сознательную жизнь был уверен, что он сын композитора Александра
Броневицкого, бывшего мужа певицы Эдиты Пьехи. Мужчина хочет узнать правду,
поэтому обратился в программы "Пусть говорят" Первого канала.
Мать Якова – Евгения Дубровина была поклонницей Броневицкого.
Она рассказала отцу, что родила сына от знаменитого композитора. Сам Дубровин
знает родительницу только по фотографиям, женщина погибла, когда ему было всего
восемь месяцев – на стройке, где она работала, попала под колеса самосвала.
"В 14 лет я узнал от родного деда о тайне моего рождения,
видимо он меня берег. Говорит: отец у тебя, Яшка, есть такой композитор
Александр Броневицкий", – сообщил Дубровин. Яков хочет развеять семейную легенду.
Он мечтает найти настоящего родителя.
Эдита Пьеха скептически отнеслась к заявлениям мужчины. "Я
наслышана о нем очень много. Он не единственный, еще где-то есть дочка у
Александра Броневицкого якобы. Я не удивляюсь. Поклонники любят сочинять. И этот
Яков Дубровин захотел быть сыном Броневицкого, наверное. То, что это не так, –
это я знаю. Я у Сан Саныча спрашивала. Он сказал: "Нет, такого не было, если бы
было, я бы тебе сказал", – заявила артистка в интервью.
В студии появился Владимир Шихарев, пожилой мужчина считает
себя отцом Якова. "Будучи курсантом, я приехал в отпуск к сестре в город
Узловая Тульской области, пару дней побыл. Сестра провожала меня на остановку,
чтобы поехать в деревню Дубна. И на автобусной станции увидела Женю и сказала: "Познакомься".
В автобусе обменялись адресами. Год переписывались", – рассказал пенсионер.
Через год Владимир вновь вернулся в Дубну в отпуск. Туда же
приехала и Евгения. У них случился короткий роман. "В 62-м году в мае я получил
от нее письмо, где она мне написала: "Родила тебе сына". Я в это время был уже
женат", – вспоминает Шихарев. Когда Якову было четыре года, Владимир хотел
забрать его к себе, но отец Евгении не позволил даже увидеть мальчика.
В конце программы были оглашены результаты ДНК-экспертизы. "Индекс
отцовства -0%. Отцовство исключено", – озвучил ведущий программы Дмитрий
Борисов. Дубровин не смог сдержать эмоций и прослезился, он был шокирован результатом, он поверил, что Шихарев его папа.