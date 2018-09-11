На канале Росгвардии в YouTube размещено обращение главы ведомства Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. В нем Золотов вызывает Навального на дуэль и обещает превратить его в сочную отбивную. Причина – в публикации Фонда борьбы с коррупцией Навального о якобы нарушениях в Росгвардии.

На канале Росгвардии в YouTube размещено обращение главы ведомства Виктора Золотова оппозиционеру Алексею Навальному. В нем Золотов вызывает Навального "на дуэль" и обещает превратить его в "сочную отбивную".Причина – в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет Навальный, о якобы нарушениях в Росгвардии.Золотов говорит, что в этой публикации Навальный допустил в его отношении "оскорбительные, клеветнические размышления"."В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль", — говорит Золотов и продолжает: "Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций. Я имею в виду сатисфакцию".В публикации ФБК говорилось о том, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам, который существенно выше рыночных. При этом цены на них выросли после того, как в конце 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат "Дружба народов", передает РИА Новости.Золотов в этой связи поясняет, что выявлением "коррупционные недостатки" в ведомстве "действительно есть". "Мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного либо увольняем их, либо отдаем под суд", — сообщил Золотов.По его словам, данная работа ведется Росгвардией совместно с органами контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты и службы собственной безопасности.Что же касается цены на сок, которая после смены поставщика выросла с 40 до 87 рублей, то Золотов разъяснил: "40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор","Потому что за 40 рублей сока быть не может — там может быть лишь вода или суррогат", — добавил глава Росгвардии, комментируя возросшую цену на сок."Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — заявил генерал Золотов после публикации ФБК Навального.