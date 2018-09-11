Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков покинул оргкомитет международного спортивного форума Россия - спортивная держава. Его место занял нынешний глава ОКР Станислав Поздняков.

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков покинул оргкомитет международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Его место занял нынешний глава ОКР Станислав Поздняков.Напомним, в этом году форум, который был учрежден в 2009-м указом президента РФ, пройдет в октябре в Ульяновске. Его программа включает в себя пленарное заседание, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта.