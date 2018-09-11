Посвящения памяти Иосифа Кобзона в российской прессе возмутили украинских журналистов. Однако их попытки отыскать негатив в соцсетях потерпели неудачу.

Посвящения памяти Иосифа Кобзона в российской прессевозмутили украинских журналистов. Однако их попытки отыскать негатив в соцсетяхпотерпели неудачу.Украинские издания в ироничном тоне пишут о "массовой скорби" россиян,вспоминающих ушедшего из жизни известного певца Иосифа Кобзона. 11 сентября -день рождения артиста, которому исполнился бы 81 год."Российские СМИ устроили массовую скорбь по случаю днярождения скандального советского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона,который умер 30 августа 2018 года... росСМИ активно продолжают восхвалятьпокойного певца, указывая на его достижения при жизни и величие", – пишет"Обозреватель".Однако дальше этого в попытках поиздеваться над россиянами ипамятью покойного артиста издание не продвинулось – а перешло к изложениюпоследнего интервью с Кобзоном, которого в России называют "Героем сбольшой буквы"."11 сентября мы отмечаем точно также, как если бы нашГерой был жив. То есть, – традиционным интервью с ним", – цитируетукраинское издание "Комсомольскую правду".Когда артиста спросили о возможном завершении политическойдеятельности, он ответил, что все ненавистники пытаются очернить его биографию,а также обвиняют в торговле оружием и наркоторговле. "Многие говорят – ну,он идет в депутаты, для того, чтобы у него был иммунитет неприкосновенности. Азачем она мне, неприкосновенность? Я не занимаюсь бизнесом, у меня нет никакихпреступных связей, хотя Америка меня в этом упрекает. Какой-то негодяй написалв Америке письмо, что я связан с торговлей оружием, наркомафией и соргпреступностью", – говорил певец в своем интервью.Украинское издание признает, что большинство комментариев всети выдержаны в восторженных тонах. Пользователи поздравляют исполнителя сднем рождения, отмечая, что память о нем – бессмертна. "Он покорилслушателей своей неповторимой манерой, глубоким голосом и песнями композиторов,которые писали их именно "под него", – отмечают в Twitter.Российский и советский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа водной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение. Певец был похоронен 2сентября на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.