Президент России Владимир Путин провел во Владивостоке встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин провел во Владивостоке встречу с председателем Китая Си Цзиньпином."Затронули практически все направления нашего взаимодействия: это касалось экономики, социальной сферы, гуманитарных связей, военно-технического сотрудничества", — рассказал российский лидер, открывая переговоры с китайской делегацией в расширенном составе.По словам глав государства, сотрудничество двух стран очень перспективно и рассчитано на десятилетия вперед."Теперь у нас есть возможность послушать наших коллег, обменяться мнениями, наметить планы для ближайших шагов направления нашего взаимодействия", — добавил Владимир Путин, обращаясь к собравшимся, передает РИА Новости.11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин впервые по приглашению президент РФ принимает участие в работе Восточного экономического форума. Всего в рамках программы форума запланировано более 70 деловых мероприятий, участниками которых станут представители крупнейших мировых компаний.