Владимир Путин призвал иностранный и отечественный бизнес при инвестировании в регион Дальнего Востока уходить от стереотипов и ориентироваться на будущее. Он отметил, что власти будут поддерживать инвестиции в высокотехнологичные производства на Дальнем Востоке.

Президент России Владимир Путин призвал иностранный и отечественный бизнес при инвестировании в Дальний Восток опираться не на стереотипные, а на актуальную информацию. По словам президента, нужно ориентироваться "не на вчерашний день, а на будущее".Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток является очень перспективным для бизнеса, и российские власти создают максимально комфортные условия для притока капитала. Речь идет не только о традиционных для Дальнего Востока сферах – добыче и переработке сырья, транспорте и торговле. По словам Путина, перспективное развитие региона связано с укреплением его научно-технического и образовательного потенциала, с открытием производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью."В первую очередь мы будем поддерживать инициативы по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, качественных высокопроизводительных рабочих мест, проекты, которые расширяют экспортные возможности Дальнего Востока и всей РФ", — заявил Путин на встрече с представителями зарубежных деловых кругов "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.Кроме того, Путин подчеркнул, что основным требованием для всех проектов является соблюдение строгих экологических стандартов.Также во Владивостоке Путин принял участие в закладке первого танкера класса "Афрамакс" под названием "Санкт-Петербург". Он назвал строительство судоверфи "Звезда" проектом общенационального масштаба.