Владимир Путин призвал иностранный и отечественный бизнес при инвестировании в регион Дальнего Востока уходить от стереотипов и ориентироваться на будущее. Он отметил, что власти будут поддерживать инвестиции в высокотехнологичные производства на Дальнем Востоке.
Президент России Владимир Путин призвал иностранный и отечественный бизнес при инвестировании в Дальний Восток опираться не на стереотипные, а на актуальную информацию. По словам президента, нужно ориентироваться "не на вчерашний день, а на будущее".
Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток является очень перспективным для бизнеса, и российские власти создают максимально комфортные условия для притока капитала. Речь идет не только о традиционных для Дальнего Востока сферах – добыче и переработке сырья, транспорте и торговле. По словам Путина, перспективное развитие региона связано с укреплением его научно-технического и образовательного потенциала, с открытием производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.
"В первую очередь мы будем поддерживать инициативы по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, качественных высокопроизводительных рабочих мест, проекты, которые расширяют экспортные возможности Дальнего Востока и всей РФ", — заявил Путин на встрече с представителями зарубежных деловых кругов "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.
Кроме того, Путин подчеркнул, что основным требованием для всех проектов является соблюдение строгих экологических стандартов.
Также во Владивостоке Путин принял участие в закладке первого танкера класса "Афрамакс" под названием "Санкт-Петербург". Он назвал строительство судоверфи "Звезда" проектом общенационального масштаба.