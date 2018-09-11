Владимир Путин назвал строительство судоверфи Звезда проектом общенационального масштаба. Такого вообще нет в стране! Да и в мире то - по пальцам пересчитать, где такие есть, - подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин назвал строительство судоверфи "Звезда" проектом общенационального масштаба.Путин принял участие в закладке первого танкера класса "Афрамакс". Судно получило название "Санкт-Петербург". Всего на заводе будет построено 10 таких судов, они начнут сдаваться в эксплуатацию через три года, передает ТАСС.По словам Путина, это будет уникальное предприятие, на котором будут строиться средние и крупные гражданские суда."Док сухой — 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире то — по пальцам пересчитать, где такие есть, — подчеркнул президент. — Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный".Глава государства отметил, что важно, чтобы на предприятии своевременно решались социальные вопросы, "чтобы жилье строилось, детские сады, школы и так далее". Он выразил мнение, что и "в этом отношении здесь отставания не будет".Строительство дока идет в рамках второго этапа строительства верфи ССК "Звезда". Сухой док планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. На нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы и другие суда.