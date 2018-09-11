Россияне не смогут получить кредит в банке или микрофинансовой организации, если траты на его погашение будут превышать половину совокупного дохода семьи.

Россияне не смогут получить кредит в банке или микрофинансовой организации, если траты на его погашение будут превышать половину совокупного дохода семьи, сообщает газета "Известия". Разработка законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян, завершится осенью.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на погашение всех кредитов россияне смогут тратить не более половины совокупного семейного дохода. Ограничения в 50% обусловлены мировой практикой и направлены на защиту граждан.С другой стороны, отказы в выдаче займа из-за превышения уровня долговой нагрузки могут способствовать распространению услуг "черных кредиторов".Издание напоминает, что долговая нагрузка уже ограничена законодательно в ряде стран. Например, в Литве существует ограничение в 40% от дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%. В Канаде для ипотечных кредитов действует максимальная нагрузка в 42%, а в Израиле банк не выдаст жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки превысит 50%.