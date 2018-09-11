Реальные зарплаты россиян в будущем году вырастут. Экономика
страны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление.
Реальные зарплаты россиян в будущем году вырастут. Экономика
страны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление.
Прогноз экспертов Финансового университета при правительстве
России довольно оптимистичен. Зарплаты населения, по их оценкам, в ближайшие
месяцы будут повышаться, а экономический кризис маловероятен – даже с учетом
серьезного внешнего давления.
Как сообщил проректор Финансового университета при правительстве
России Алексей Зубец, ранее сделанные прогнозы оправдываются. Реальные зарплаты
в России продолжают увеличиваться. В июле, по данным Росстата,
они выросли на восемь процентов. "В ближайшие месяцы
повышение реальных зарплат продолжится, причем довольно высокими
темпами", – обещает Алексей Зубец.
По прогнозам специалистов, уровень инфляции не будет
превышать 4% и в будущем году останется под контролем. Кроме того, в 2019 году
рост ВВП не превысит 1 – 1,5%, однако может увеличиться до 2% в 2020 году,
сообщает .
По словам эксперта, в 2019 году средний рост зарплат может
составить 8 – 9%. Правда, к осени этот показатель немного снизится. Быстрее
всего доходы населения будут расти в Республике Крым, Севастополе, а также
Ленинградской и Самарской областях, пишет
Что же касается российской валюты, то специалисты уверены:
рубль сильно недооценен по отношению к доллару. "Курс рубля в большей
степени зависит от того, как властям и ЦБ удастся обуздать
спекулятивное давление на рубль. Пока, к сожалению, этого добиться
не удалось. К тому же, среди россиян растет беспокойство
по поводу стабильности курса рубля", – сказал Зубец.
Эксперт отметил, что владельцы рублевых накоплений готовы
защищать свои сбережения, переводя их в доллары и евро – что может вызвать
ажиотажный спрос на валюту. Такого сценария необходимо избежать, передает .