Реальные зарплаты россиян в будущем году вырастут. Экономика страны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление.

Реальные зарплаты россиян в будущем году вырастут. Экономикастраны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление.Прогноз экспертов Финансового университета при правительствеРоссии довольно оптимистичен. Зарплаты населения, по их оценкам, в ближайшиемесяцы будут повышаться, а экономический кризис маловероятен – даже с учетомсерьезного внешнего давления.Как сообщил проректор Финансового университета при правительствеРоссии Алексей Зубец, ранее сделанные прогнозы оправдываются. Реальные зарплатыв России продолжают увеличиваться. В июле, по данным Росстата,они выросли на восемь процентов. "В ближайшие месяцыповышение реальных зарплат продолжится, причем довольно высокимитемпами", – обещает Алексей Зубец.По прогнозам специалистов, уровень инфляции не будетпревышать 4% и в будущем году останется под контролем. Кроме того, в 2019 годурост ВВП не превысит 1 – 1,5%, однако может увеличиться до 2% в 2020 году,сообщает .По словам эксперта, в 2019 году средний рост зарплат можетсоставить 8 – 9%. Правда, к осени этот показатель немного снизится. Быстреевсего доходы населения будут расти в Республике Крым, Севастополе, а такжеЛенинградской и Самарской областях, пишетЧто же касается российской валюты, то специалисты уверены:рубль сильно недооценен по отношению к доллару. "Курс рубля в большейстепени зависит от того, как властям и ЦБ удастся обуздатьспекулятивное давление на рубль. Пока, к сожалению, этого добитьсяне удалось. К тому же, среди россиян растет беспокойствопо поводу стабильности курса рубля", – сказал Зубец.Эксперт отметил, что владельцы рублевых накоплений готовызащищать свои сбережения, переводя их в доллары и евро – что может вызватьажиотажный спрос на валюту. Такого сценария необходимо избежать, передает .