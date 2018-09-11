Россия ввела в Донбасс новейшие системы радиоэлектронной борьбы, пишут украинские СМИ. Обстановка в регионе резко обострилась после убийства главы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко, однако президент Украины Петр Порошенко отказался начинать активные боевые действия против ДНР. Вполне возможно, что лидер Незалежной просто испугался последствий.

Россияввела в Донбасс новейшие системы радиоэлектронной борьбы, пишутукраинские СМИ. Обстановка в регионе резко обострилась после убийстваглавы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко,однако президент Украины Петр Порошенко отказался начинать активныебоевые действия против ДНР. Вполне возможно, что лидер Незалежной просто испугался последствий.О том, что Россия ввела в Донбасс новейшее вооружение украинские СМИ сообщили со ссылкой на исследователей сайта Bellingcat.Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Былина", который впервыеприменили во время учений "Запад-2017". По мнению журналистов, этасистема предназначена для выводы из строя нейтральных наблюдательныхбеспилотников и разведывательных дронов.Кроме того, СМИ Незалежнойсообщают, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донбассе еще четыресредства радиоэлектронной борьбы. Среди них – "Репеллент-1",разработанный в 2016 году. Эта система может выводить из строябеспилотные летательные аппараты на расстоянии 30-35 километров.Такженаблюдатели якобы заметили средства радиоэлектронной борьбы"Красуха-2", "Былина" и "Леер-3". Последняя система – самаявысокотехнологичная. Она способна легко сбить работытелекоммуникационных систем противника.Глава ДНР АлександрЗахарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центреДонецка. После этого на линии фронта была отмечена интенсификация боевыхдействий, усилились обстрелы. В Донецке ждали скорого наступленияукраинской армии.Тем не менее, на активные боевые действия президент Незалежной Петр Порошенко. Между тем армия Донецкой республики была приведена в повышенную боеготовность, были закрыты все границы.