Офицеры не привыкли прощать клевету в свой адрес. Такие вопросы принято решать на дуэли. Глава Росгвардии вызвал на бой Алексея Навального.

Офицеры не привыкли прощать клевету в свой адрес. Такиевопросы принято решать на дуэли. Глава Росгвардии вызвал на бой АлексеяНавального.Виктор Золотов назвал Навального подлецом. Глава Росгвардиинапомнил основателю ФБК, что в офицерской среде за оскорбления вызывают надуэль. Навальному предлагается честный бой – хоть на ринге, хоть на татами."В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветническиеизмышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон вековподлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто немешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", —заявил Золотов в своем видеообращении.Глава Росгвардии не отрицает, что в его ведомстве естьнедостатки – в том числе и случаи коррупции. Однако нечистых на рукусотрудников быстро выявляет руководство с помощью органов контрразведки,военной прокуратуры, Счетной палаты и службы собственной безопасности. "Мыборемся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либоувольняем их, либо отдаем под суд – вот так у нас обстоят дела", —подчеркнул Золотов.Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранееопубликовал свой очередной доклад. В нем утверждается, что продукты для нуждРосгвардии якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных, передает .На ответное заявление главы Росгвардии уже отреагировалиизвестные россияне. Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" депутатГосдумы и боксер Николай Валуев, он готов потренировать главу ведомства. В тоже время, Валуев уверен, что Золотов умеет драться. А генеральный продюсер"Матч ТВ" Тина Канделаки согласна помочь в организации боя и еготрансляции по телевидению.