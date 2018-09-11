Офицеры не привыкли прощать клевету в свой адрес. Такие
вопросы принято решать на дуэли. Глава Росгвардии вызвал на бой Алексея
Навального.
Офицеры не привыкли прощать клевету в свой адрес. Такие
вопросы принято решать на дуэли. Глава Росгвардии вызвал на бой Алексея
Навального.
Виктор Золотов назвал Навального подлецом. Глава Росгвардии
напомнил основателю ФБК, что в офицерской среде за оскорбления вызывают на
дуэль. Навальному предлагается честный бой – хоть на ринге, хоть на татами.
"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические
измышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков
подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не
мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", —
заявил Золотов в своем видеообращении.
Глава Росгвардии не отрицает, что в его ведомстве есть
недостатки – в том числе и случаи коррупции. Однако нечистых на руку
сотрудников быстро выявляет руководство с помощью органов контрразведки,
военной прокуратуры, Счетной палаты и службы собственной безопасности. "Мы
боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо
увольняем их, либо отдаем под суд – вот так у нас обстоят дела", —
подчеркнул Золотов.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее
опубликовал свой очередной доклад. В нем утверждается, что продукты для нужд
Росгвардии якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных, передает .
На ответное заявление главы Росгвардии уже отреагировали
известные россияне. Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" депутат
Госдумы и боксер Николай Валуев, он готов потренировать главу ведомства. В то
же время, Валуев уверен, что Золотов умеет драться. А генеральный продюсер
"Матч ТВ" Тина Канделаки согласна помочь в организации боя и его
трансляции по телевидению.