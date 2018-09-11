Игорь и Анна живут вместе 13 лет

Игорь и Анна живут вместе 13 летАнна и Игорь Смирновы из Волгореченска победили на всероссийском конкурсе «Семья года».Они взяли приз в номинации «Молодая семья». Пара живет вместе уже 13 лет. Игорь работает машинистом энергоблока котлотурбинного цеха Костромской ГРЭС, а Анна - активист среди молодежи города. В семье есть двое детей - сын Артем и маленькая дочка Алена.В конце ноября они отправятся в Москву на торжественное награждение.В конкурсе есть еще четыре номинации - «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».