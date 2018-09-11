28-летняя безработная через интернет склоняла подростков к суициду. К преступной деятельности она привлекла и своего 20-летнего брата. Оба проживали в Собинском районе.

28-летняя безработная через интернет склоняла подростков к суициду. К преступной деятельности она привлекла и своего 20-летнего брата. Оба проживали в Собинском районе. Как сообщает Следком, в 2017 дамочка создала множество фальшивых страниц в соцсети. И с них давала подросткам задания, которые с каждым шагом приближали их к совершению суицида. С детьми из Владимирской области женщина не переписывалась. "Смертельная игра" шла с подростками из шести других регионов. От суицида удалось спасти 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. Они получили задания, выполнение которых привело бы к непоправимому. Лишь благодаря вмешательству силовых ведомств дети остались живы. Обвиняемые признаны вменяемыми. Свою вину они признали. 28-летняя безработная получила 5 лет и 1 месяц колонии общего режима. Её младший брат получил два года условно. Любопытно, что у осуждённой есть дочь-школьница. И педагоги не раз говорили, что нужно ограждать своих детей от опасных групп в соцсетях. Дамочка поняла эту рекомендацию с точностью до наоборот.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Сначала, с её слов, она думала, что прикинется школьницей и попробует поучаствовать в таких играх, и поиздеваться, кто этим занимается. А потом пришла новая идея - действовать самой против жизни и здоровья несовершеннолетних. Почему мы говорим, что дети остались живы благодаря оперативности и грамотности действий силовиков, - потому что особенно состояние здоровья девочки вызывало очевидную обеспокоенность. Ещё немного, и мы могли бы потерять этого ребёнка".Начиная с 2003 года, 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения суицида. В нашей области статистика подростковых самоубийств пока снижается. Если в 2016 году было 5 таких случаев, то в 2017- уже три, а в этом году пока 2 случая. Следователи считают, что в каждой школе должны работать психологи. А родители не должны требовать от детей больше того, на что они способны. Иначе ребёнок может подумать, что он не оправдывает ожиданий. И у него начнёт развиваться чувство вины.