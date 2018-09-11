За свалку ответит председатель садового товарищества.

Региональная инспекция административно-технического надзора оштрафовало юридическое лицо за несоблюдение правил благоустройства и содержания территории. Неделю назад у входа в СНТ Уварово была такая картина. Мусорный контейнер переполнен, вокруг него - свалка. По соседству располагается детская игровая зона и спортивная площадка. Её жители микрорайона оборудовали сами. Такой бардак допустил председатель садоводческого товарищества Наталья Коркунова, жалуются дачники. Именно руководство СНТ должно вовремя обеспечивать вывоз мусора. Мы сообщили о разрастающейся помойке в региональную инспекцию административно-технического надзора. Специалисты надзорного органа вышли на место и зафиксировали факт нарушения правил благоустройства.Владимир Шмагай, директор КУ регионального Управления административно-технического надзора: "Шестого числа мы привлекли СНТ Уварово к административной ответственности, а пятого числа председатель СНТ приехала на составление протокола с фотографией, что мусор вывезен. Мусор, который был на контейнерной площадке, убран. Юридическое лицо СНТ Уварово привлечено к административной ответственности по статье 12 пункт 1".Согласно кодексу административных правонарушений, штраф для юридических лиц по этой статье от 10 до 50 тысяч рублей. В инспекции пояснили, что уборка является смягчающим обстоятельством, однако от ответственности не освобождает. СНТ "Уварово" всё равно придётся заплатить порядка 20-25 тысяч рублей. А если ситуация повторится вновь, то размер взыскания будет уже от 50 тысяч.