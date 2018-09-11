Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украина Михаила Ковальчука, который мешал россиянам голосовать на выборах 2016 года. Он встал перед посольством с бойцовской собакой и не давал избирателя пройти внутрь здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины, который мешал россиянам голосовать на выборах 2016 года.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что мужчину зовут Михаил Ковальчук. По данным следствия, Ковальчук пугал людей бойцовской собакой без намордника и не давал избирателям пройти внутрь здания.Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления "Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору". Он объявлен в розыск. Следствие продолжает устанавливать других украинцев, мешавших голосованию российских граждан.Выборы депутатов в Госдуму РФ проходили 18 сентября 2016 года. В Киеве радикалы расстелили возле посольства РФ российский флаг. Они сделали это для того, чтобы избиратели могли попасть в здание, лишь пройдя по флагу. Затем зачинщики беспорядков демонстративно потоптались на триколоре. Также они держали плакаты с оскорбительными лозунгами, призывали россиян голосовать на территории России, устраивали драки и беспорядки.