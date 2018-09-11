Находящаяся в Москве вместе со своим канадским тренером двукратная
чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком Спартака Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор.
Находящаяся в Москве вместе со своим канадским тренером двукратная
чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком "Спартака" Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор.
"Теперь я немного знаю о
футболе", – написала Медведева под фото со спортсменом. "Оба
молодцы", – прокомментировал пост фигуристки Дмитрий Губерниев. Футболист
ответил на это позитивным смайлом, означающим "аплодисменты". А Евгения
Медведева любезно заявила комментатору: "У тебя учимся)".
Отметим, приехавшей в Москву фигуристке не удалось
избежать скандала. Женя 8 и 9 сентября
представила свои программы на сезон во время контрольных прокатов. В первое
появление Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и начала
работы с канадским Брайаном Орсером ей не удалось избежать падений.
Кроме того, экс-наставница фигуристки даже не стала
смотреть выступление своей экс-ученицы. Более того, после выступления вся
команда Тутберидзе, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой
и ее тренера, не поздоровавшись.
В свою очередь канадский тренер Дуглас
Хау прокомментировал свое высказывание относительно Тутберидзе и Медведевой во
время шоу "This and That". Ранее один из ведущих шоу сказал, что
слышал, якобы после Олимпиады-2018 наставница сказала Жене, что у нее нет
будущего в спорте и она может рожать детей. В ответ Хау подтвердил этот слух,
передает "Спорт-Экспресс".