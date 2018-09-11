Находящаяся в Москве вместе со своим канадским тренером двукратная чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком Спартака Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор.

Находящаяся в Москве вместе со своим канадским тренером двукратнаячемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком "Спартака" Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор."Теперь я немного знаю офутболе", – написала Медведева под фото со спортсменом. "Обамолодцы", – прокомментировал пост фигуристки Дмитрий Губерниев. Футболистответил на это позитивным смайлом, означающим "аплодисменты". А ЕвгенияМедведева любезно заявила комментатору: "У тебя учимся)".Отметим, приехавшей в Москву фигуристке не удалосьизбежать скандала. Женя 8 и 9 сентябряпредставила свои программы на сезон во время контрольных прокатов. В первоепоявление Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и началаработы с канадским Брайаном Орсером ей не удалось избежать падений.Кроме того, экс-наставница фигуристки даже не сталасмотреть выступление своей экс-ученицы. Более того, после выступления всякоманда Тутберидзе, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевойи ее тренера, не поздоровавшись.В свою очередь канадский тренер ДугласХау прокомментировал свое высказывание относительно Тутберидзе и Медведевой вовремя шоу "This and That". Ранее один из ведущих шоу сказал, чтослышал, якобы после Олимпиады-2018 наставница сказала Жене, что у нее нетбудущего в спорте и она может рожать детей. В ответ Хау подтвердил этот слух,передает "Спорт-Экспресс".