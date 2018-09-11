Экс-участник Дома-2 и бывший священник Вальтер Соломенцев недавно узнал о болезни супруги Галины, которая родила ему троих детей. Диагноз благоверной не заставил мужчину вернуться в семью.

Экс-участник "Дома-2" и бывший священник Вальтер Соломенцевнедавно узнал о болезни супруги Галины, которая родила ему троих детей. Диагнозблаговерной не заставил мужчину вернуться в семью.Минувшим летом Галина Соломенцева подарила мужу еще одногосына. Имя малыша родители не разглашают, однако подробностями своей личнойжизни делятся с удовольствием.Экс-поп ушел от жены к любовнице Олесе Лисовской. И хотя ихотношения далеки от идеала, именно с ней он видит совместное будущее. Известиео том, что у Галины диагностировали опухоль в матке, заставило бывшего жителятелестройки забыть о прелюбодеяниях с новой зазнобой вернуться к детям."У Галины опухоль в матке. Пока врачи не смогли определитьее этимологию. Предполагают, что это обычная миома. Но есть вероятность, чтоопухоль может быть злокачественной. Даже если ничего опасного нет, бывшей жененужно время на лечение и восстановление. А долго быть рядом с ней я не смогу, уменя просто взорвется мозг от постоянных скандалов, которые она устраивает", -жалуется Вальтер. Он считает дни, когда сможет всецело посвятить себяЛисовской.Галина не раскисает. Ей волноваться некогда. Она вынуждена однасправляться с тремя малышами. Молодая мать не может пройти полное обследование, так как не с кем оставить наследников.По словам супруги экс-попа, такие проблемы есть у многихженщин. "Она у меня загадочная: врачи ее то видят, то не видят. То опухольбольшая, то маленькая, и это непонятно", – поведала Галина."Когда я узнала о диагнозе, сначала испугалась, плакала,думала, скоро умру. Но потом поняла, что нет поводов для волнений. Правда,медики говорят, что после родов опухоль стала расти. Сейчас я просто молюсь", -цитирует женщину Dom2Life.ru.