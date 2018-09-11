Помимо более узких рамок и появления системы идентификации по лицу Face ID, обновленную линейку iPad Pro может ждать еще одно крупное изменение. Как предсказывает авторитетный аналитик Мин Чи Куо, топовая модель планшета Apple вместо фирменного разъема Lightning получит USB-C — так, чтобы её можно было быстро заряжать от макбука.

Помимо более узких рамок и появления системы идентификации по лицу Face ID, обновленную линейку iPad Pro может ждать еще одно крупное изменение. Как предсказывает авторитетный аналитик Мин Чи Куо, топовая модель планшета Apple вместо фирменного разъема Lightning получит USB-C — так, чтобы её можно было быстро заряжать от "макбука".Комплектоваться новинка будет зарядным устройством мощностью 18 Вт, сообщает 9to5Mac со ссылкой на аналитическую записку Куо. "Айфоны" же, по его данным, пока сохранят порты Lightning и мощность зарядки 5 Вт. Показать новые iPad Pro могут либо в эту среду, 12 сентября, либо на отдельном мероприятии в октябре.Что касается смартфонов, то Куо полагает, что 6,1-дюймовая модель с ЖК-дисплеем выйдет чуть позже старших "собратьев" с OLED-панелями — "в конце сентября — начале октября по причинам, связанным с качеством сборки и экранов". Младшую, условно "бюджетную" модель смартфона Apple могут назвать не "iPhone Xc", как считалось ранее, а "iPhone Xr".∎Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября читайте такжеНедорогой вариант MacBook начального уровня, считает Куо, оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID, но тачбара — сенсорной полоски в верхней части клавиатура — он не получит. А смарт-часы Apple Watch Series 4, которые тоже могут быть представлены завтра, получат керамическую "спинку" и датчик электрокардиограммы. ЭКГ-датчик позволит прибору распознавать аномальный сердечный ритм, фибрилляцию предсердий и другие отклонения от нормы на самых ранних этапах.