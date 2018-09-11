Российский авианосец Адмирал Кузнецов попал в список худших авиа- и вертолетоносцев мира по версии американского издания Business Insider.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" попал в список худших авиа- и вертолетоносцев мира по версии американского издания Business Insider.По мнению издания, худшим авианосцем является китайский Liaoning (обновленный советский крейсер "Варяг"), а "Адмирал Кузнецов" занял вторую строчку в рейтинге. Business Insider объясняет это тем, что у советских кораблей имеются определенные проблемы с силовыми установками.На третьем месте – таиландский Chakri Naruebet, простаивающий в порту и не используемый по целевому назначению. Четвертую строку занимает десантный корабль типа Wasp, предназначенный для истребителей F-35B Lightning II, но до сих пор не использующийся.На пятом и шестом местах рейтинга – австралийские вертолетоносцы Canberra, находящиеся на ремонте из-за проблем с двигателем. Седьмое место в этом списке занимает самый дорогой и мощный авианосец в мире – Gerald Ford (США), сообщает Life.