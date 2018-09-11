Команда победителей примет участие в Чемпионате МВД России по данному виду спорта, который пройдет в г. Казани с 22 по 26 сентября 2018 года...

На территории Московского областного филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя состоялся лично-командный чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбой ГУ МВД России по г. Москве.Соревнования проводились в целях развития служебно-прикладных видов спорта и повышения уровня профессиональной подготовки. В соревнованиях приняли участия 14 сборных команд территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве. По правилам турнира участники как можно быстрее преодолевали препятствия: «брусья», «стену», «пеньки», «ров», «лабиринт», «завал» и «подземный переход». Затем участникам предстояла скоростная стрельба из табельного оружия по пяти дисковым мишеням и спринтерскиий бег. Победитель определялся по наименьшему времени преодоления штурмовой полосы и штрафного времени за стрельбу.По итогам состязаний в индивидуальном преодолении полосы препятствий со стрельбой в первой возрастной группе (до 35 лет) I место занял представитель команды Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве Артем Зубцов, II место - Александр Гайворонский из команды УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, III место- Сергей Реунков представитель команды УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.Во второй возрастной группе (старше 35 лет) победителем стал Сергей Татарников из команды УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, второе место занял Александр Селиванов из команды УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, третье место досталось представителю команды Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве Георгию Зуеву.В командном зачете почетное третье место заняла команда УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, второе - команда УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, победу одержала команда Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.В эстафете чемпионами стали представители УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, вице-чемпионами – представители команды УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и третье место заняла команда Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.Команда победителей примет участие в Чемпионате МВД России по данному виду спорта, который пройдет в г. Казани с 22 по 26 сентября 2018 года.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве