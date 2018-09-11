Полицейские задержали 31-летнюю жительницу столицы по подозрению в сбыте и покушении на сбыт более 550 граммов метилэфедрона...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Отрадное в ходе отработки жилого сектора задержали 31-летнюю жительницу столицы по подозрению в сбыте и покушении на сбыт более 550 граммов метилэфедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у задержанной 65 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой 80 граммов.Также установлено, что злоумышленница распространяла неизвестные вещества посредством тайников-закладок на территории г. Москвы. Согласно исследованию изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 1,5 граммов.Кроме этого, в ходе обыска в квартире по месту жительства задержанной полицейские обнаружили около 1600 свертков с аналогичным веществом, которое, согласно проведенному исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - метилэфедрон, общей массой более 470 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29