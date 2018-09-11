Заявитель рассказал, что якобы направлялся к своему приятелю, чтобы вернуть деньги. По дороге он совершил остановку, а когда вернулся, то обнаружил, что из машины пропали денежные средства...

В районе Новогиреево оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчину по подозрению в ложном доносе.В территориальный отдел полиции обратился гражданин с сообщением о краже из автомашины крупной суммы денег. Он пояснил, что ранее взял в долг 500 тысяч рублей у своего знакомого. Также заявитель рассказал, что направлялся к своему приятелю, чтобы вернуть деньги. По дороге он совершил остановку и отошел, а когда вернулся, то обнаружил, что из машины пропали денежные средства.Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 33-летний безработный уроженец Вологодской области инсценировал кражу, в чем позже сознался.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73