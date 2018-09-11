В
среднем по стране на выборах всех уровней за Единую Россию
проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер Совета
Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак,
комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. По
его словам, лучшие результаты ЕР показала в регионах с высокой явкой.
В
среднем по стране на выборах всех уровней за "Единую Россию"
проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер Совета
Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак,
комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. По
его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.
Говоря об итогах голосования, Турчак
отметил, что из 16 кампаний по выборам в законодательные собрания
регионов в 13 "Единая Россия" на первом месте. К примеру, рассказал
секретарь Генсовета "ЕР", в Кемеровской области единороссы взяли 89%
мандатов, в Калмыкии – 77,8%, а в Ростовской области – 76,7%.
"Многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в
пределах 30%", – напомнил он.
Что касается явки, то она, отметил Турчак,
оказалась выше прогнозируемой – 36,3%, варьируясь в различных регионах
от 20% до 66%. Лучшие результаты партия показала в субъектах Федерации с наибольшей активностью избирателей. "Например, явка в Кемеровской области – 66%, в Ростовской
– 45,5%, в Республике Калмыкия – 54,6%", – констатировал секретарь
Генсовета "ЕР".
Соответствующими оказались результаты единороссов в регионах с низкой активностью избирателей: в Забайкалье (явка 22%) и Иркутской области (26%). Все разговоры о технологиях занижения явки Турчак назвал безосновательными.
Единый
день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26
субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов
региональных законодательных собраний.
В 12 субъектах граждане
голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми –
за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний по
выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а
также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.
Премьер-министр
России, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев назвал результаты
партии достойными. По его словам, единороссы в целом выступили стабильно. Вполне успешно показали себя кандидаты на высшие должности субъектов
Федерации, которых выдвинула и поддержала партия, отметил он.