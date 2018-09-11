В среднем по стране на выборах всех уровней за Единую Россию проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. По его словам, лучшие результаты ЕР показала в регионах с высокой явкой.

среднем по стране на выборах всех уровней за "Единую Россию"проголосовали 60,03% избирателей. Об этом заявил вице-спикер СоветаФедерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак,комментируя итоги состоявшегося 9 сентября единого дня голосования. Поего словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.Говоря об итогах голосования, Турчакотметил, что из 16 кампаний по выборам в законодательные собраниярегионов в 13 "Единая Россия" на первом месте. К примеру, рассказалсекретарь Генсовета "ЕР", в Кемеровской области единороссы взяли 89%мандатов, в Калмыкии – 77,8%, а в Ростовской области – 76,7%."Многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат впределах 30%", – напомнил он.Что касается явки, то она, отметил Турчак,оказалась выше прогнозируемой – 36,3%, варьируясь в различных регионахот 20% до 66%. Лучшие результаты партия показала в субъектах Федерации с наибольшей активностью избирателей. "Например, явка в Кемеровской области – 66%, в Ростовской– 45,5%, в Республике Калмыкия – 54,6%", – констатировал секретарьГенсовета "ЕР".Соответствующими оказались результаты единороссов в регионах с низкой активностью избирателей: в Забайкалье (явка 22%) и Иркутской области (26%). Все разговоры о технологиях занижения явки Турчак назвал безосновательными.Единыйдень голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатоврегиональных законодательных собраний.В 12 субъектах гражданеголосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми –за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний повыборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), атакже досрочные выборы семи депутатов Госдумы.Премьер-министрРоссии, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев назвал результатыпартии достойными. По его словам, единороссы в целом выступили стабильно. Вполне успешно показали себя кандидаты на высшие должности субъектовФедерации, которых выдвинула и поддержала партия, отметил он.