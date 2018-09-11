Юморист отреагировал на информацию о том, что у него якобы есть новая
молодая любовница. Слова Евгения Петросяна по этому поводу передал его адвокат Сергей
Жорин.
Юморист отреагировал на информацию о том, что у него якобы есть новая
молодая любовница. Слова Евгения Петросяна по этому поводу передал его адвокат Сергей
Жорин.
Защитник уверен, что артиста пытаются нарочно
очернить. По мнению Жорина, подобные "вбросы" – дело рук стороны жены юмориста
Елены Степаненко, с которой он в настоящее время разводится.
"Информация не
имеет вообще ничего общего с действительностью. Кто это все распространяет? Для
чего? Для того, чтобы дискредитировать Петросяна. Чтобы получить больше, чем
причитается", – цитирует Жорина сайт "Комсомольская правда". На данную тему высказался
через адвоката и сам Евгений Ваганович.
"Он, как и я, посмеялся… Он
сказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла что-то здесь
комментировать. Ну просто высосано из пальца! Бред… 100% вброс. Информация
настолько забавная, что даже мы не стали всерьез воспринимать и опровергать", -
заявил Сергей Жорин. Также он добавил, что Петросяну не нравится сравнение
его истории развода с делом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.
Напомним, ранее появилась информация, что у 72-летнего
артиста есть молодая любовница из актерских кругов, якобы родившая ему ребенка.
Об этом сообщила бывшая представительница интересов Виталины
Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. До этого Евгению Петросяну
приписали амурную связь с 29-летнец помощницей Татьяной Брухуновой.