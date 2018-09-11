Юморист отреагировал на информацию о том, что у него якобы есть новая молодая любовница. Слова Евгения Петросяна по этому поводу передал его адвокат Сергей Жорин.

Юморист отреагировал на информацию о том, что у него якобы есть новаямолодая любовница. Слова Евгения Петросяна по этому поводу передал его адвокат СергейЖорин.Защитник уверен, что артиста пытаются нарочноочернить. По мнению Жорина, подобные "вбросы" – дело рук стороны жены юмористаЕлены Степаненко, с которой он в настоящее время разводится."Информация неимеет вообще ничего общего с действительностью. Кто это все распространяет? Длячего? Для того, чтобы дискредитировать Петросяна. Чтобы получить больше, чемпричитается", – цитирует Жорина сайт "Комсомольская правда". На данную тему высказалсячерез адвоката и сам Евгений Ваганович."Он, как и я, посмеялся… Онсказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла что-то здеськомментировать. Ну просто высосано из пальца! Бред… 100% вброс. Информациянастолько забавная, что даже мы не стали всерьез воспринимать и опровергать", -заявил Сергей Жорин. Также он добавил, что Петросяну не нравится сравнениеего истории развода с делом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.Напомним, ранее появилась информация, что у 72-летнегоартиста есть молодая любовница из актерских кругов, якобы родившая ему ребенка.Об этом сообщила бывшая представительница интересов ВиталиныЦымбалюк-Романовской Элина Мазур. До этого Евгению Петросянуприписали амурную связь с 29-летнец помощницей Татьяной Брухуновой.