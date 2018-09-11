Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности фигурант похитил у соседа бензопилу.

9 сентября текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя районной деревни Бараки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 9 сентября ранее привлекавшийся к уголовной ответственности подозреваемый проник в сарай, расположенный на земельном участке 44-летнего жителя деревни Бараки, откуда похитил бензопилу стоимостью 5 000 рублей.После поступившего в полицию заявления, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже – 53-летнего жителя этой же деревни. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенное планировал продать, а деньги потратить на спиртное.Бензопила изъята и возвращена владельцу.