Сотрудник медучреждения заплатит 15 тысяч рублей

Сотрудник медучреждения заплатит 15 тысяч рублейВ Кольчугине фельдшера скорой помощи оштрафуют за то, что она не отправила к умирающему пенсионеру бригаду врачей. Сотрудник медучреждения заплатит 15 тысяч рублей.Инцидент произошел в декабре прошлого года. Одинокий 64-летний пенсионер на фоне стресса и нестабильного эмоционального состояния причинил себе физический вред. Через несколько минут он позвонил в больницу и рассказал о случившемся.Несмотря на то, что пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться, фельдшер не отправила к нему бригаду и сказала обратиться к участковому врачу. Этим же вечером пенсионер с трудом выбрался на лестничную клетку и позвал соседей. Те повторно вызвали скорую. Мужчину госпитализировали. В больнице он скончался от кровопотери.Следователи установили, что пенсионера можно было спасти, если бы скорую направили во время. Это не первый подобный случай в центральной районной больнице. Следователь СК России направил в департамент здравоохранения преставление о проведении ведомственной проверки.