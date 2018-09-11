Её задержали полицейские

Её задержали полицейскиеВ Коврове 17-летняя девушка распространяла наркотики, делая закладки. В этот момент её задержали полицейские.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, ночью 7 сентября девушка приехала во Владимир. Она забрала в тайнике у гаража сверток с 40 граммами наркотической смеси. Она планировала разложить все в Коврове.В отношении задержанной уже расследуется одно дело, связанное с наркотиками. Его возбудили 28 августа. С этого момента девушка находится под подпиской о невыезде. Теперь она будет находиться в СИЗО.