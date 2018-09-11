Экологический марафон Понеслось – масштабный проект программы корпоративного волонтерства компании Норникель. В сентябре 2018 года на территории красноярского фан-парка Бобровый Лог прошел традиционный слет самых активных участников движения.

Экологический марафон "Понеслось" – масштабный проект программы корпоративного волонтерства компании "Норникель". В сентябре 2018 года на территории красноярского фан-парка "Бобровый Лог" прошел традиционный слет самых активных участников движения.Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства "Норникеля" говорит: "Сегодня здесь лучшие волонтеры изо всех городов деятельности компании, это лидеры команд, это амбассадоры добрых дел. В этом году на слет приехали 60 корпоративных волонтеров из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и московского офиса компании".Место проведения финального экослета "Понеслось" было выбрано не случайно. Фан-парк "Бобровый Лог" является инвестиционным проектом "Норникеля".Генеральный директор "Бобрового Лога" Елена Гаврилова объясняет: "Благоустройство фан-парка и заповедника "Столбы" и строительство экологической тропы, которым занимаются наши волонтеры, внесет вклад в сохранение природы и создание наиболее комфортных условий для прогулок красноярцев и гостей города".Главные задачи марафона понятны и важны: формирование культуры экологичного образа жизни, а также выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом (в том числе заповедниками и национальными парками). Металлург из Мончегорска Андрей Коржобин участвует в проекте уже три года. Рассказывает: развитие идет быстро, а добрые дела и идеи не заканчиваются."У нас было много проектов: по посадке деревьев, уборке территорий, облагораживании придомовых участков, - вспоминает Андрей. — Мы ходили по детским садикам, рассказывали детям, что нужно беречь природу, воду. Люди подходят к нам, видят, что все в одинаковой одежде: кепки, улыбки, лопаты. Они благодарят, что мы им помогаем, в свободное от работы время находим выходные. А если не мы, то кто же?"Пилотный проект марафона "Понеслось" был запущен в 2016 году в Мончегорске, Москве и Норильске. Спустя год проект был тиражирован во все регионы присутствия компании, а уже в 2018 году вышел за её пределы. Сегодня к добровольческим экодружинам "Норникеля" активно присоединяются неравнодушные жители городов арктического региона, некоммерческие организации и образовательные учреждения."Экологический марафон – это большой коллектив, новые знакомства, друзья, — делится впечатлениями Алина Ионина из Москвы. — Очень здорово, что мы об этом задумываемся и распространяем эту идею в массы, становимся каждый день немного лучше. Потому что забота о природе – она внутри, ведь мы — часть природы, и как мы к ней относимся, так и будем относиться к ближнему".За период действия проекта по всей стране было реализовано свыше 70 экологических акций различного масштаба, в марафоне приняло участие более трех с половиной тысяч волонтеров, которые отработали в проекте 20 тысяч часов."Я мечтаю о том, чтобы второй слет стал сотым, — признается Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ "Норникеля. — Глядя на ребят, на команды, на горожан, которые вливаются в проекты, это дает силы и уверенность в том, что мы выбрали правильный путь, идем правильной дорогой. За нами смотрит и компания, и акционеры. Нам кажется, что такие результаты, как признание в профессиональном сообществе, а также реакция жителей и горожан говорят о том, что проект, во-первых, имеет смысл, а во-вторых, он совершенно точно полезен".Здесь собраны люди разного пола, возраста и профессий. Но сажают, копают и носят – абсолютно все. Одним из активных участников и послов экомарафона является Андрей Ургант. Актер делится мнением: "Понеслось" – отличный проект. Он и важен, и полезен, и приятен. Свежий воздух, сопки, Красноярск, заповедник. Здесь будут ходить люди с больными ногами, колясочники, например, и будут сделаны крепкие деревянные тропы, они лет 20 точно простоят. Это удобно, красиво и никто не свалится, не упадет в овраг".Два осенних дня в Сибири марафонцы работали почти без перерыва, а кроме того творили. Они создавали креативные видеоролики из пластилина, бумаги и песка, пели, танцевали и рисовали."Этот проект дает возможность самореализации, — говорит волонтер Юлия Манчук. — Мы не просто работаем в каких-то рамках, а есть фантазия: главное – экологично, круто и весело! И тут мы "ух!" И понеслись".Кульминацией экослета в Красноярске стал спектакль "Путевые заметки о волонтерах "Норникеля", главными актерами которого выступили сами волонтеры, а их творческим наставником Андрей Ургант.Один из участников спектакля — Олег Скибо — после финальной сцены эмоционально благодарил организаторов и гостей: "Спектакль был для нас волнительным. В первую очередь, хотелось сделать праздник для зрителей, для тех людей, которые пришли к нам. Вообще все мероприятие для нас было кульминацией, потому что все, что сделано "Норникелем" — это высший пилотаж на самом деле".Праздник добра 2018 года завершился, но работа "Норникеля" и его сотрудников продолжается. Компания уверена: от вовлеченности людей в такие проекты зависит многое вокруг. Ведь волонтерское движение не только решает экологические проблемы, но и главное – развивает важные человеческие ценности.