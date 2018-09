Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни семи человек в Мьянме. Вспышка возникла в одной из деревень у города Нанюн и распространилась на соседние поселения в августе.

Вспышка неизвестного заболевания унесла жизни семи человек в Мьянме. Такие данные сообщает издание The Global New Light of Myanmar.Как уточняется, вспышка возникла в одной из деревень у города Нанюн и распространилась на соседние поселения в августе текущего года. Симптомы заболевания следующие: лихорадка, сыпь на коже, покрасневшие глаза, кашель, проблемы с дыханием, диарея.Представитель местных властей сообщил, что болезнь пока не удалось идентифицировать. В регион прислали необходимые медикаменты. Власти обратились за помощью к частным донорам, идет постоянное взаимодействие с сотрудниками министерства здравоохранения страны.В деревне, где была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, проживают более 600 человек. В настоящее время министерство здравоохранения Мьянмы проводит лабораторные исследования для определения заболевания, передает ТАСС. В пострадавшие районы направлены бригады врачей.