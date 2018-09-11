Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проинформировали студентов о влиянии наркотиков на молодой организм...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в рамках операции «Дети России» провели для студентов РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева профилактический урок о вреде наркотиков.Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проинформировали студентов о влиянии наркотиков на молодой организм, необратимых последствиях, которые влечёт за собой употребление наркотиков, а также об административной и уголовной ответственности за сбыт и хранение наркотических веществ.Полицейские отметили, что человек, употребляющий наркотические и психотропные вещества, постепенно уничтожает свои лучшие качества: теряет друзей, семью, не может приобрести профессию или остаётся без работы, часто вовлекается в преступную среду, приносит бездну несчастья себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает своё тело и разум.В конце мероприятия студентам показали тематический фильм, направленный на борьбу с наркотиками, а также полицейские перечислили несколько факторов, по которым можно определить, что человек находится в наркотической зависимости.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29