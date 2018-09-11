Животное не пострадало

Животное не пострадалоВозле деревни Гольяниха в Шарьинском районе испуганная корова протаранила иномарку.Авария произошла днем в понедельник, 10 сентября, около 15.20. 40-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Datsun, двигался по дороге. Параллельно по обочине шла корова. С приближением машины животное испугалось. В результате корова ударилась об корпус иномарки головой.После она убежала с места аварии. Травмы получила 15-летняя девочка, которая находилась в салоне иномарки. По данному факту полиция проводит проверку.