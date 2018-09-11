Злоумышленники в социальных сетях склоняли подростков к суициду

Злоумышленники в социальных сетях склоняли подростков к суицидуСобинский городской суд вынес приговор 28-летней женщине и ее 20-летнему брату за склонение подростков к суициду в социальных сетях, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что женщина спланировала вовлечение подростков в деструктивные игры. Для этого она привлекла своего младшего брата и создала под вымышленными именами множество страниц в социальной сети. Злоумышленники знакомились с детьми с неустойчивым психологическим состоянием, которые находились в трудной жизненной ситуации, чтобы ими было легче манипулировать.В октябре 2017 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками отдела «К» управления МВД России по Владимирской области и следователями. Потерпевшими по делу были признаны 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые благодаря вмешательству силовиков остались живы. Эти дети проживают в других регионах России.Возбуждено уголовное дело по статьям о склонении несовершеннолетних к совершению суицида и организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Злоумышленники признали свою вину.Суд приговорил женщину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Ее брат приговорен к двум годам лишения свободы условно.