Полицейские Томска задержали пять человек, которые подозреваются в серии разбойных нападений.

Полицейские Томска задержали пять человек, которые подозреваются в серии разбойных нападений. Такие данные сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.Как уточняется в пресс-релизе, подозреваемые в возрасте 17-23 лет по ночам проникали в жилые помещения, где нападали на девушек, используя холодное оружие и маски, забирали у них деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 100 тысяч рублей.В процессе обысков правоохранители изъяли похищенное имущества и орудия преступления, передает агентство "Интерфакс".По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой").