Они не оплачивали путевки, заказанные клиентами

Они не оплачивали путевки, заказанные клиентамиВ Вязниках двое руководителей туристических агентств присвоили больше одного миллиона рублей.Они не оплачивали путевки, которые заказывали клиенты, и забирали деньги себе. Так, индивидуальный предпринимать обманула 12 жителей. Она присвоила более 466 тысяч рублей.Второй директор - глава фирмы ООО «Отдых.ру» - действовал по такой же схеме. Он обманул шесть человек и «заработал» 545 тысяч рублей.Сейчас оба дела переданы в суд. Продолжаются обыски и допрос свидетелей и потерпевших.