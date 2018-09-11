Ведущий ток-шоу Место встречи на НТВ Андрей Норкин влип в скандал. После выдворения оппонента он посетовал на то, что не может его избить.

Ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин влипв скандал. После выдворения оппонента он посетовал на то, что не может егоизбить.Экспертперебил ведущего, из-за чего тот пришел в ярость. "Вы можете помолчать? У васнедержание, что ли?" – обратился к гостю Норкин.За украинцаначали заступать другие участники шоу. Они отметили, что эксперт имеет право слова.На это ведущий заявил, что оппонент такого права не имеет, потребовав выключитьгостю микрофон.Экспертпродолжил спорить с Норкиным и тот потребовал, чтобы он покинул студию. Крометого, ведущий назвал украинца в след клоуном и стал негодовать, что не может побитьего из-за того, что тот старше него. При этом Норкин употребил матерноевыражение.Отметим, чтоэто не первый подобный инцидент в студии Андрея Норкина. Напомним, ранее ведущий повздорил с украинским политологом СергеемЗапорожским и вытолкал гостя из студии, назвав бараном.Как писали Dni.Ru, в июле этого года АндрейНоркин обратился в Следственный комитет России. Журналистпопросил проверить деятельность стендап-комика Данилы Поперечного. Ведущеговозмутили шутки юмориста о религии. Он заподозрил Поперечного в нарушениистатьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равноунижение человеческого достоинства".