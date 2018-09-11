С 14 сентября 2018 по 27 января 2019 Институт русского реалистического искусства в Москве представит выставку «Нисский. Горизонт». Ретроспективная выставка в Институте русского ..

С 14 сентября 2018 по 27 января 2019 Институт русского реалистического искусства в Москвепредставит выставку «Нисский. Горизонт».Ретроспективная выставка в Институте русского реалистического искусства станет крупнейшим проектом, посвящённым Георгию Нисскому. Художник, чьё имя гремело в 1950-1960 годах, сейчас обретает новую славу. Его работа «Над снегами», приобретённая ИРРИ установила рекордный для советской реалистической живописи результат.«Мы уже сделали несколько персональных выставок различных художников, но экспозиция, посвящённая Георгию Нисскому, станет, пожалуй, самой масштабной, если говорить о глубине изучения его творчества и архивов. Мы привозим работы из 23 музеев. В октябре-ноябре мы представим большой каталог, где будут собраны изображения и документы из более чем 50 музеев, архивов и частных собраний», – говорит основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев.В моментально узнаваемых работах Георгия Нисского запечатлён образ жизни их автора – атлета, морского волка и бунтаря. Неутомимый и энергичный, он создавал заряженные скоростью полотна, рассекая классический русский пейзаж лентами железных дорог и автострад. Его фирменный приём – непривычно низкий горизонт, сообщающий композициям Нисского бескрайнее пространство, свободное для движения поездов, самолётов и кораблей.Выставка не только познакомит зрителей с лучшими работами художника, но и расскажет о становлении стиля Нисского с помощью шедевров его кумиров. Ещё один раздел выставки посвящён последователям художника. «Показывать мы будем не только работы Нисского. Мы обратимся к тому, кто его вдохновлял и учил – Аркадию Рылову, Петру Кончаловскому, Николаю Рериху, Александру Дейнеке, Альберу Марке, а также к тем, на кого так или иначе повлиял сам Нисский», - комментирует состав экспозиции арт-директор ИРРИ и куратор выставки Надежда Степанова.В выставке принимают участие произведения из коллекций 23 музеев: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Астраханской государственной картинной галереи имени П. М. Догадина, Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова, Вологодской областной картинной галереи, Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Нижегородского государственного художественного музея, Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, Пермской государственной художественной галереи, Тамбовской областной картинной галереи, Тверской областной картинной галереи, Тульского областного художественного музея, Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, Ярославского художественного музея и частных коллекций.В экспозицию войдёт большое количество документальных материалов. Почти все они будут представлены впервые, в том числе и специалистам.Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для экспонирования в Москве одно графическое и одно живописное произведение из своего собрания. Это рисунок Георгия Нисского «На пирсе» (1957 г. Бумага, акварель, гуашь) и полотно Александра Дейнеки «Крымский пейзаж» (1930-е гг. Холст, масло).Георгий Нисский считается одним из родоначальников «сурового стиля». В рисунке «На пирсе», созданном в период наивысшего творческого подъема художника, со всей четкостью проявились характерные черты этого явления современного отечественного искусства: поэтизация трудовых будней без ложной патетики, обобщенность изображения, локальность цветовых пятен.Соседство на одной выставке двух больших художников не случайно. Еще во время учебы во ВХУТЕМАСЕ Нисский проявил интерес к исканиям «ОСТа» («Общество станковистов») и испытал сильное влияние одного из видных представителей объединения – Александра Дейнеки. Дейнека вошел в историю отечественного искусства, прежде всего, произведениями, воспевающими красоту целеустремленного, физически развитого человека, умеющего не только мечтать, но воплощать свои мечты в жизнь. К жанру пейзажа художник обращался нечасто. Полотно «Крымский пейзаж» отличается эпичностью звучания мотива, которое достигнутое выбором очень высокой точки зрения. Почти монохромный колорит демонстрирует богатство оттенков зеленого.