Полицейские рассказали о некоторых особенностях службы в подразделениях ППСп, продемонстрировали макеты спецсредств, стоящих на вооружении полиции, и ответили на вопросы ребят.

Сотрудники отдельного батальона ППС Управления МВД России по городу Владимиру в рамках проведения мероприятий, посвященных юбилею службы, посетили среднюю образовательную школу № 36 города Владимира, где провели для ребят специальный открытый урок.Более сотни учеников среднего звена и старших классов, обучающихся в кадетских военно-технических классах и постигающих азы военного дела, смогли поближе познакомиться с работой сотрудников патрульно-постовой службы.Открывая мероприятие, полицейские рассказали о деятельности некоторых подразделений полиции и об особенностях несения службы в общественных местах. Также правоохранители напомнили ребятам требования уголовного и административного законодательства, разъяснили особенности юридической ответственности за то или иное правонарушение.Полицейские представили ученикам образцы оружия и специальных средств, используемых в служебной деятельности. Ребята под руководством сотрудников примерили бронежилеты и каски, подержали в руках учебные автоматы и пистолеты, средства ограничения подвижности и палки специальные.Далее полицейские-кинологи провели показательные выступления, продемонстрировав ребятам способности служебных животных, которые также являются спецсредствами полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы показали школьникам некоторые элементы специального курса дрессировки служебных собак. Ребята с интересом наблюдали за тем, как четвероногие «напарники» полицейских безошибочно выполняют команды, отданные как словесно, так и жестами.Представление кинологов очень впечатлило ребят. После завершения выступления мальчишки и девчонки задали массу вопросов об особенностях дрессировки служебных собак и сложностях работы с животными, и, конечно же, не упустили возможности погладить и обнять четвероногих питомцев.Беседуя с полицейскими, некоторые из ребят признались, что с выбором будущей профессии они определились уже сейчас и планируют стать защитниками правопорядка.