Коммунальщики уверены, что это поможет владельцам убирать за своими питомцами

Коммунальщики уверены, что это поможет владельцам убирать за своими питомцамиВо Владимире обустроили специальные урны для уборки за собаками.Их установила управляющая компания «ЖРЭП» № 8. Как рассказали сотрудники, такое предложение сделали сами жители. Коммунальщики уверены, что нововведение поможет простимулировать хозяев убирать своими собаками.Специальные урны установят возле домов №№ 16, 16А, 16Б на проспекте Строителей. На них закреплены таблички с цветными собаками и надписью «Называй меня санитар газона».Если эксперимент пройдет удачно, то контейнеры появятся и на других улицах города.