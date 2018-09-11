Голосование первого этапа конкурса проходит во всех районах региона и завершится 20 сентября.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". В 2018 году конкурс "Народный участковый" проводится уже в восьмой раз. Лучшего участкового граждане выбирают посредством голосования.Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания Народного участкового.Ознакомиться с анкетами и перейти на страницы голосованая за участковых уполномоченных полиции можно по этой ссылке.