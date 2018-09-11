Их приобрели за счет средств федерального бюджета

Их приобрели за счет средств федерального бюджета15 новых автомобилей для станции скорой помощи поступили во Владимирскую область.Все машины оснащены современным реанимационным оборудованием, ингаляторами, а также приборами для измерения количества сахара в крови. Они позволяют врачам оказать специализированную помощь до прибытия в больницу.Напомним, что средства на их покупку поступили из федерального бюджета. 5 сентября распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.За последние пять Владимрская области приобрела 374 медицинских автомобиля различного назначения.