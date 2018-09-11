В городе Чусовой Пермского края водитель сбил на пешеходном переходе шесть человек, среди них двое рабочих, которые ремонтировали дорогу. Водитель сообщил, что ему стало плохо за рулем.

В городе Чусовой Пермского края водитель сбил людей на пешеходном переходе.Авария произошла во вторник утром на улице Кирова. Мужчина, который находился за рулем ВАЗ-21074, сбил шесть человек на зебре. Среди пострадавших – двое рабочих, которые ремонтировали дорогу. Водитель (1962 года рождения) рассказал, что почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной.Как сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края, двое из шести пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.