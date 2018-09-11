Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. Она будет короткой, но чрезвычайно важной: депутатам предстоит принять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России более эффективной.

Вячеслав Володин открыл осеннююсессию Госдумы. Она будет короткой, но чрезвычайно важной: депутатам предстоитпринять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России болееэффективной.Открывая заседание, спикер поздравил будущих депутатов, которые вошли всостав Госдумы по итогам довыборов по семи одномандатным округам.Говоряо законодательных актах, которые предстоит принять в осеннюю сессию, Володин напервое место поставил блок законопроектов о совершенствовании пенсионнойсистемы. Он напомнил, что уже завтра, 12 сентября пройдет очередное заседаниеабочей группы, созданной по итогам масштабных парламентских слушаний 21августа."Задача группы–во взаимодействии с правительством, экспертным, профессиональным и деловым сообществами,профсоюзами проанализировать иобобщить поступающие поправки, которые бы улучшали закон", – сказалпредседатель Думы.Онотметил, что внесенные президентом законодательные инициативы, по мнению всехучастников рабочей группы, существенно улучшают закон, делают его менеетехнократичным, более социальным и справедливым.Помимо правительственногозаконопроекта, депутаты должны ратифицировать 102-ю конвенцию Международнойорганизации труда, которая устанавливает норму выплаты пенсий не менее 40% отзаработной платы.Вторым важным документом, который парламентарии рассмотрятэтой осенью, станет проект бюджета страны на 2019 год. До 1 октября его внесет в Госдуму правительство. Спикерсчитает, что до этого надо начать рассматривать вопрос о бюджете с участиемпрофильных комитетов в формате нулевого чтения."Хочу подчеркнуть,вэтом году значение закона о бюджете возрастает. Он должен решать задачи,поставленные президентом в послании Федеральному Собранию и в майском указе", – отметил Володин.Мы должны в ходе рассмотрения бюджетарешить вопросы повышения реальных доходов граждан и пенсий выше уровня инфляции; роста среднейпродолжительности жизни; улучшения жилищных условий; ускорения технологическогоразвития нашей страны и внедрения цифровых технологий в экономику и социальнуюсферу.Для решения этих задач необходимо законодательнообеспечить увеличение расходов на здравоохранение, образование, науку, развитиеинфраструктуры, выполнение всех социальных гарантий государства, включаяобязательства по пенсионному обеспечению, отметил спикер.Он напомнил, что частьрешений их этого списка уже принята в процессе реализации послания президента и первоначальный план выполненна две трети. Осталось принять 67 законопроектов, но при этом несколько важныхдля развития нашей страны инициатив пока не внесены правительством в Госдуму.В завершениисвоего выступления Вячеслав Володин предложил почтить память двух депутатов, которыеушли из жизни в то время, пока Дума была в отпуске."Среди нас нет двух наших товарищей: Александра Коровникова и ИосифаКобзона. Всю свою жизнь они посвятили служению избирателям и государству. Давайтепочтим их память", – сказал спикер и пожелал парламентариям бережнее относиться друг к другу.