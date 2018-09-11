В деле отравленных Скрипалей появился Аполлон. Британские журналисты раскопали информацию о том, что Петрова и Боширова сдал завербованный в Риме российский дипломат, носивший кодовое имя, первый носитель которого ни кто иной, как Бог Света.

деле отравленных Скрипалей появился Аполлон. Британские журналисты раскопалиинформацию о том, что Петрова и Боширова сдал завербованный в Риме российскийдипломат, носивший кодовое имя, первый носитель которого ни кто иной, как Бог Света.Российские агенты, которых вБритании с упорством называют сотрудниками несуществующего ГРУ, были выявлены благодаря недавно завербованному в Риме российскомудипломату. Об этом сегодня, 11 сентября пишет британская Daily Express со ссылкой на свои источникив MI-6.Аполлонякобы был завербован агентом британской разведки через несколько недельпосле того, как в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Российскийагент работал в посольстве России, в его задачу, утверждается встатье, входил сбор секретной информации о НАТО. Предатель предоставилсотрудникам британской разведки широкий спектр конфиденциальной информациио шпионской сети Москвы по всему миру.Газетатакже утверждает, что после того, как в прессе появились фотографииАлександра Петрова и Руслана Боширова, которых в британская полицияподозревает в попытке отравления Скрипалей в Солсбери, Аполлон их опознали сообщил настоящие имена.Деловокруг неуловимых агентов, которые специально ходили под камерамивидеонаблюдения, закручивается еще больше. Правда, с каждым днем дело отравленногоСкрипаля приобретает оттенок легкого сумасшествия.Напомним,что "подозреваемыми" по этому делу уже выступали столик в кафе, скамейка впарке, дверь дома Скрипалей, их сбежавший и позже уничтоженный кот, чемодан,гречка и флакон из-под фальшивых духов.Накануне, 10 сентября к этому списку добавиласьгруппа из шести человек под названием "Чистильщики". Именно она, какутверждает британская пресса, организовала покушение на беглого российскогоразведчика.