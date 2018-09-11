В
деле отравленных Скрипалей появился Аполлон. Британские журналисты раскопали
информацию о том, что Петрова и Боширова сдал завербованный в Риме российский
дипломат, носивший кодовое имя, первый носитель которого ни кто иной, как Бог Света.
В
деле отравленных Скрипалей появился Аполлон. Британские журналисты раскопали
информацию о том, что Петрова и Боширова сдал завербованный в Риме российский
дипломат, носивший кодовое имя, первый носитель которого ни кто иной, как Бог Света.
Российские агенты, которых в
Британии с упорством называют сотрудниками несуществующего ГРУ, были выявлены благодаря недавно завербованному в Риме российскому
дипломату. Об этом сегодня, 11 сентября пишет британская Daily Express со ссылкой на свои источники
в MI-6.
Аполлон
якобы был завербован агентом британской разведки через несколько недель
после того, как в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Российский
агент работал в посольстве России, в его задачу, утверждается в
статье, входил сбор секретной информации о НАТО. Предатель предоставил
сотрудникам британской разведки широкий спектр конфиденциальной информации
о шпионской сети Москвы по всему миру.
Газета
также утверждает, что после того, как в прессе появились фотографии
Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в британская полиция
подозревает в попытке отравления Скрипалей в Солсбери, Аполлон их опознал
и сообщил настоящие имена.
Дело
вокруг неуловимых агентов, которые специально ходили под камерами
видеонаблюдения, закручивается еще больше. Правда, с каждым днем дело отравленного
Скрипаля приобретает оттенок легкого сумасшествия.
Напомним,
что "подозреваемыми" по этому делу уже выступали столик в кафе, скамейка в
парке, дверь дома Скрипалей, их сбежавший и позже уничтоженный кот, чемодан,
гречка и флакон из-под фальшивых духов.
Накануне, 10 сентября к этому списку добавилась
группа из шести человек под названием "Чистильщики". Именно она, как
утверждает британская пресса, организовала покушение на беглого российского
разведчика.