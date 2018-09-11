Очередной глобальный кризис близко, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America Merrill Lynch. По их мнению, эпицентром нестабильности, спровоцированной слабостью развивающихся рынков, может стать Европа.

Очередной глобальный кризис близко, сообщает американское агентствоBloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America Merrill Lynch. По ихмнению, эпицентром нестабильности, спровоцированной слабостьюразвивающихся рынков, может стать Европа.Стратег банка Томми Риккетснапомнил, что фондовые рынки Старого Света в последнее времядемонстрируют весьма удручающие результаты, в то время как стоимостьвалют развивающихся стран снижается к доллару. Все это может оказатькрайне негативное влияние на Европу с ее открытой экономикой и высоким уровнем задолженности.Впрочем, американцам отсидеться также не получится: по мнению Риккетса,в случае начала глобального кризиса он непременно ударит по США. "Есливалютный кризис развивающихся стран станет глобальным и затронет всегруппы активов, то опасность будет исходить из Европы", – сказаланалитик.Нафоне сообщений о новом витке глобального кризиса курс рубля продолжаетдемонстрировать нестабильность. Российская валюта начала падение вапреле после введения санкций против ряда физических и юридических лиц.На волне ожиданий новых ограничительных мер "деревянный" продолжилпадать в августе.Так,в середине прошлого месяца за доллар давали более 68 рублей. Накануне входе торгов на Московской бирже американская валюта пробила планку в 70рублей, евро вырос до 81 рубля. Вторник, 11 сентября, отметилсянебольшим укреплением "деревянного".Впрочем,экономисты призывают не расслабляться. По их мнению, укрепление долларак рублю продолжится даже несмотря на сравнительно высокие цены нанефть. Всему виной отток капитала, ожидание новых санкций, а такжегеополитическая нестабильность.