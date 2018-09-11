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<a href="http://33live.ru/novosti/11-09-2018-vybory-glazami-sociologa.html" target="_blank">Выборы глазами социолога</a> - Почему Светлана Орлова не смогла набрать на выборах больше 50% голосов, кто они, люди, которые портили бюллетени и каковы шансы кандидатов в губернаторы во втором туре выборов? Прокомментировать итоги первого тура выборной кампании мы попросили владимирского эксперта, социолога, директора Среднерусского консалтингового центра Дмитрия Петросяна, который уже не первый год следит за политической обстановкой в регионе и стране. Его предположения по поводу дальнейшего развития политических событий в 33 регионе, огромного числа испорченных бюллетеней и вероятности отмены второго тура голосования в нашей рубрике Без комментариев.