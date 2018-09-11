Почему Светлана Орлова не смогла набрать на выборах больше 50% голосов, кто они, люди, которые портили бюллетени и каковы шансы кандидатов в губернаторы во втором туре выборов? Прокомментировать итоги первого тура выборной кампании мы попросили владимирского эксперта, социолога, директора Среднерусского консалтингового центра Дмитрия Петросяна, который уже не первый год следит за политической обстановкой в регионе и стране. Его предположения по поводу дальнейшего развития политических событий в 33 регионе, огромного числа испорченных бюллетеней и вероятности отмены второго тура голосования в нашей рубрике Без комментариев.
Почему Светлана Орлова
не смогла набрать на выборах больше 50% голосов, кто они, люди, которые портили бюллетени и каковы шансы кандидатов в губернаторы во втором туре выборов? Прокомментировать итоги первого тура выборной кампании мы попросили владимирского эксперта, социолога, директора "Среднерусского консалтингового центра " Дмитрия Петросяна, который уже не первый год следит за политической обстановкой в регионе и стране. Его предположения по поводу дальнейшего развития политических событий в 33 регионе, огромного числа испорченных бюллетеней и вероятности отмены второго тура голосования в нашей рубрике "Без комментариев".
Про результат Светланы Орловой
Дмитрий Петросян, социолог, директор "Среднерусского консалтингового центра": "Какую-то роль сыграло повышение пенсионного возраста, что сказалось и на негативном результате "Единой России" по списку. Очень важно, что негативное отношение к Орловой явно и активно высказывала часть регионального истеблишмента. Многие средства массовой информации очень активно критиковали и выступления, и действия. И такой негативный фон накапливался, и совершенно неожиданно все это выплеснулось на выборах. И стиль работы далеко не всеми воспринимался позитивно. И при такой невысокой явке оказалось, что равнодушные остались дома, а как раз активные и негативно настроенные пошли и проголосовали. Причем проголосовали, чисто протестное голосование - за всех, только не за действующую власть".
Про результат Владимира Сипягина
Дмитрий Петросян, социолог, директор "Среднерусского консалтингового центра": "Я не уверен, что Сипягин ожидал, что он выиграет выборы, и вряд ли собирался становиться губернатором. Это представитель ЛДПР - партии, которая многими воспринимается негативно, хотя имеет стабильный и определенный электорат. Она снимает протестную волну очень часто. Это и была его роль на этих выборах, а не роль победителя в первом туре. Это уже само по себе интересно. Как будут выстраиваться его отношения с местным истеблишментом - с "единороссовским", с коммунистическим. Ведь он же критиковал не Орлову, а коммунистов, и коммунисты относятся к нему очень негативно. Как будут в этом случае выстраиваться отношения с администрацией президента?"
Про 30 тысяч испорченных бюллетеней
Дмитрий Петросян, социолог, директор "Среднерусского консалтингового центра": "Это очень много. Даже когда была графа против всех, редко так много выбирали эту графу. Это тоже показатель, что за Орлову голосовать не хотят, а среди оставшихся кандидатов не видят достойного, поэтому портят бюллетень".
Про шансы кандидатов во 2 туре
Дмитрий Петросян, социолог, директор "Среднерусского консалтингового центра": "Пока бы я их расценил как 50%. Все будет зависеть оттого, насколько Сипягин будет активно вести избирательную борьбу и захочет ли он побеждать. Очевидно, что Орлова, если будет участвовать, захочет побеждать. Я говорю, если будет участвовать, потому что, как известно, сейчас уже началась кампания за отмену второго тура и назначение ВРИО. Пока эта инициатива, не знаю, насколько уже согласована с администрацией Президента, пока она вроде как идет снизу. Но такого варианта тоже нельзя исключать".