Певица Таня Терешина сделала заявление. Артистка и ее молодой возлюбленный намерены пройти полиграф после скандала, который поднялся после обнародования видео, где якобы нетрезвый избранник певицы запечатлен в объятиях другой женщины.

Певица Таня Терешина сделала заявление. Артистка и ее молодой возлюбленный намерены пройти полиграф после скандала, который поднялся после обнародования видео, где якобы нетрезвый избранник певицы запечатлен в объятиях другой женщины.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram одна из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады Таня Терешина выложила пространный пост. "Выкидыш! Все таки потеряла Ебенка после этих нервов , я рыдала все это время и хотела выпрыгнуть в окно, так как ты , мой mr. Grey мне изменил, я знала что ты мне всегда изменял, , я тебя не прощу, и я знаю, что тебе *** (наплевать. – Прим.ред.) на меня, так же я знаю, что я слишком старая для тебя и ты хочешь молодое тело, да, ты альфонс и тебе нужно было только мои деньги и слава, я понимаю, что ты для меня последний шанс и я беременная, женись хотя бы на мне, я буду готовить, убирать и приносить пиво",– напиши я так пост, я бы осчастливила бы минимум 70% женщин. Но!" – начала свою речь артистка.Далее певица сообщила, что они с ее избранником Олегом решили пройти детектор лжи, чтобы доказать скептикам искренность их отношений. "Я задам Главный вопрос ТЫ ИЗМЕНЯЛ МНЕ ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВООБЩЕ? Вы же понимаете, что он не отвертится и не обманит полиграф??? Никак!! И выставим !На днях! Перед нашей свадьбой", – пообещала Терешина.Таня высказалась и о том, видео, на котором запечатлен ее молодой избранник в объятиях другой женщины. Она заявила, что верит Олегу. "Я знаю, что ничего кроме пьяных танцев и не было. Знаете почему я так уверена? Потому что мы любим друг друга.И да, он младше меня на 16 лет, но представьте, его мама ,младше его папы на те же 16 лет ! Совпадение интересное, да?) И вот они живут вместе 27 лет и любят друг друга. Для меня это пример, простите, я ровняюсь на лучшее!" – заявила Таня.Певица похвасталась, что заказала на свадьбу аж четыре наряда. "Круто, когда ты летишь над толпой зевак, круто когда ты любима и любишь.И круто , что мы еще и ждем тебя, наш любимый сыночек Арсюша 🧡" – в завершение написала счастливая исполнительница.